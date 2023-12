Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Montag am ersten Weihnachtsfeiertag

"Das Leben ein Traum" - in Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barca In einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché am Magdeburger Schauspielhaus.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 25. Dezember 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Das Leben ein Traum im Magdeburger Schauspielhaus

„Das Leben ein Traum“ – ein Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barcain einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché – steht für den 25.12., 19.30 Uhr, auf dem Programm des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. A

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Clara Weyde und Bastian Lomsché holen den Text ideenreich, sensibel und mitunter witzig aus dem 17. Jahrhundert ins Heute. Dialoge beziehen sich unangestrengt auch auf Gegenwärtiges. Banale Alltagsweisheiten erhalten einen stimmigen Platz in der Szene. Aktuelle gesellschaftliche Probleme erscheinen in fast kabarettistischer Manier gespiegelt.“

Eine weitere Vorstellung ist für den 13. Januar um 19.30 Uhr geplant. Dann beginnt um 19.10 Uhr auch eine Einführung.

Weihnachtszirkus in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

Heiligenschein im Dommuseum Ottonianum Magdeburg

Nur Heiligabend hat das Dommuseum am Domplatz 15 geschlossen. Danach ist es einschließlich des ersten Weihnachtsfeiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Besucherinnen und Besucher haben so die Gelegenheit, an den Weihnachtsfeiertagen und um den Jahreswechsel herum die Dauerausstellung mit den jüngst aufgesetzten vergoldeten Heiligenscheinen der Dompatrone und der Strahlenkranzmadonna zu erkunden.

Mitteldeutsche Figurensammlung in der Villa p. des Puppentheaters Magdeburg

Die sonst nur Mittwoch bis Sonntag geöffnet Ausstellung der Mitteldeutschen Figurensammlung im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 öffnet am Heiligabend nicht – außer der Reihe dafür aber vom ersten Weihnachtsfeiertag bis 30. Dezember ist jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet – danach bis 5. Januar geschlossen.

"Von Spiegeln und Schildkröten - Die Puppenwelt des Michael Ende" heißt die laufende Sonderausstellung in der Villa p. Drachen Fuchur, Jim Knopf oder Lukas den Lokomotivführer - Endes sympathische Helden begegnen uns mittlerweile überall: im Fernsehen, im Kino, als Hörspiel und natürlich im Theater. Die Bühne war für den 1929 in Garmisch geborenen Michael Ende der Anfang aller Dinge. Er studierte ab 1949 Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München und entdeckte währenddessen die Lust am Theatertext und an der Filmkritik.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Die Lichterwelt ist dauerhaft zugänglich. In einem Video kann man schon einmal einen Eindruck bekommen.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft sind die Vorstellungen das Weihnachtssingen im Moritzhof, "Hänsel und Gretel" im Opernhaus, das Weihnachtskonzert im Theater in der Grünen Zitadell und "Das lange Weihnachtsmahl" im Theater an der Angel.