Tango, Kavarett, Kinderoper und Party stehen unter anderem am 7. März 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für die Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 7. März 2024, Programm: Musik und Kabarett gehören dazu. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Vida!" bringt den Tango nach Magdeburg

"Vida!" heißt eine Show aus Argentinien, die am 7.3. im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 gezeigt wird. Beginn ist um 20 Uhr.

In einer Ankündigung heißt es: "Ihre Lebendigkeit fesselt. Sie tanzen Tango Argentino wie die Götter, sind Meister in Stepptanz und Perkussion, sie singen und spielen Instrumente. Im fliegenden Wechsel werden Tänzer zu Musikern und Musiker zu Tänzern."

"Drei alte Männer wollten nicht sterben" im Magdeburger Opernhaus

"Drei alte Männer wollten nicht sterben" heißt eine Kinderoper von Guus Ponsioen, die auf dem Spielplan im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 beginnt. Vorstellungen beginnen am 7. und 11. März um 11 Uhr. Der Termin am 10. März um 16 Uhr ist ausverkauft.

Die Geschichte: Was macht man, wenn man einen solchen Brief erhält: „Heute ist der letzte Tag. Euer Leben ist aus. Alle Tage sind verbraucht. Da kann man nichts dagegen tun. Die allerbesten Grüße.“ Oliver, Dietrich und Lothar sind entrüstet: Sterben? So alt sind sie nun wirklich noch nicht. Oder doch? Sie kommen ins Nachdenken.

"Klappe, das Letzte" mit Lars Johansen und Sebastian Hengstmann

Lars Johansen und Sebastian Hengstmann versuchen, den letzten Geheimnissen der Politik auf die Spur zu kommen. Denn seit Jahren schon werde Deutschland von einem Filmteam regiert. Und das präsentiert uns eine Netflixserie nach der anderen. Aus „Die große Koalition“ wurde „Das Leuchten der Ampel“.

Vorstellungen finden am 7.3., am 6. und 12.4. sowie am 3.5. statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „An Mut sparet nicht“

Ein Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr am 7., 8., 23. und 31. März, am 5., 6., 11., 12., 17. und 18. April. Ein weitere Nachmittagsvorstellung beginnt am 10. April um 15 Uhr.

"Die Welt der Gewürze – kleine Geschichte des Würzens" in der Magdeburger Urania

Ein Vortrag Ingo Bringezu beginnt am 7. März um 15 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 unter dem Titel "Die Welt der Gewürze – kleine Geschichte des Würzens". Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0391/255060.

Seit Jahrtausenden verwenden die Menschen Gewürze um ihr Essen zu verfeinern. Zimt, Kurkuma, Pfeffer, Chili und andere sind z.B. über 7000 Jahre bekannt. Gleichzeitig galten sie auch als Heilmittel. Darüber hinaus gibt es heute unzählige Mischungen, Pasten, Soßen und mehr. Der Vortrag gibt viele Tipps zum Würzen, Aufbewahrung und der Geschichte der Gewürze. Eine Verkostung verschiedenster, weniger bekannter Gewürze und Pasten erwartet die Teilnehmer.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Vorstellungen sind für den 7. März um 11 Uhr und den 19. April um 19.30 Uhr geplant. Weitere Termine sind in Planung.

Song Slam in der Magdeburger Festung Mark

Der “Song Slam” ist ein Wettstreit, bei dem man mit selbst geschriebenen Liedern gegeneinander antritt. Termin ist am 7. März in der Festung Mark im Hohepfortewall 1. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ab 18 Uhr.

Das Ziel ist es, unentdeckten musikalischen Talenten aus Magdeburg die Möglichkeit zu bieten und ihr Potential auf die Bühne zu bringen. Wer dabei sein möchte, kann sich in der Festung und im Verein Minddrop melden.

Autorenlesung mit Carina Schnell bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Eine Autorenlesung mit Carina Schnell ist für den 7.3. in Magdeburg geplant. Beginn ist um 20.15 Uhr im Thalia Magdeburg im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee 11.

Die Geschichte: Dieser Sommer verspricht nicht nur Sonne und azurblaues Meer, sondern auch prickelnde Begegnungen! Die ehrgeizige Köchin Alix hat im südfranzösischen Antibes ihren Traumjob ergattert. Als sie in eine unglückliche Situation gerät, hilft ihr der geheimnisvolle Léo, der auf einer der Luxusjachten im Hafen arbeitet. Es knistert gewaltig zwischen den beiden, und schon bald können sie sich dem Strudel der Leidenschaft nicht mehr entziehen. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht diese Dunkelheit, die Léo oft umgibt. Alix ahnt, dass seine Vergangenheit auch ihr Leben aus den Angeln heben könnte.

Partys in Magdeburg

Ein "Durstiger Donnerstag" ist am 7.3. im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz angesagt. "Im Vordergrund stehen Eure Musik-Wünsche und Spezial-Themen", so eine Ankündigung. Beginn ist um 23 Uhr.

DJ M&M gestaltet derweil den "Holy Thursday" in der Buttergasse im Alten Markt 13. "Für alle Studenten, Afterwork Freunde und Wochenpartygänger zum Vize-Freitag hauen wir genau die Hits raus, die man in Richtung Wochenende braucht", so die Ankündigung. Gespielt werden Fetenhits, Pop, Schlager, Black, 80/90/2000er und Chartknaller.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Girls, Girls, Girls" am 7., 8. und 9. März im Theater in der Grünen Zitadelle zu haben. Auch die Vorstellung am 10. März um 15 Uhr war zum Redaktionsschluss ausverkauft - während für die Vorstellung am 10.3. um 19.30 Uhr noch Tickets zu haben waren.

Restkarten für Nele Pollatschek mit "Kleine Probleme" am 7.3. um 19 Uhr im Hot Alte Bude waren zum Redaktionsschluss noch Buchhandlungen Bartel & Gand (Stadtfeld) und Fritz Wahle (Innenstadt) erhältlich.