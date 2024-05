Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 27. Mai 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Dilip und der Urknall" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Der Berliner Autor Salah Naoura stellt am Montag, 27.5.2024, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 sein Kinderbuch „Dilip und der Urknall“ vor. In diesem Buch behandelt Naoura das Thema, dass nicht jeder Junge sich für Fußball begeistert, wie es oft erwartet wird.

Der neunjährige Anton, der Erzähler und „Märchenberichtiger“ der Geschichte, kann weder Fußball noch Mathe leiden, sehr zum Leidwesen seines Vaters, der beides liebt. Die Familie adoptiert Dilip, einen Jungen aus Indien, der ein Physikgenie ist, aber ebenfalls nichts für Fußball übrig hat. Dies führt zu Turbulenzen in Antons Familie, bevor jeder seinen Platz findet. Salah Naoura wurde vor allem durch seinen vielfach ausgezeichneten Kinderroman „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“ bekannt.

Neben seiner Autorentätigkeit übersetzt er auch schwedische und englischsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Die Veranstaltung richtet sich an junge und erwachsene Besucher. Der Eintritt ist frei, und nach der Buchvorstellung gibt es ein öffentliches Gespräch mit dem Autor.

Maschinen an der Macht - KI ist Thema im Magdeburger Rathaus

Das Thema der nächsten Veranstaltung von „Wissenschaft im Rathaus“ am Montag, 27.5.2024, um 19 Uhr, ist der Einfluss Künstlicher Intelligenz auf unseren Alltag, sowohl heute als auch in der Zukunft. Informatik-Professor Sebastian Stober von der Fakultät für Informatik der Universität Magdeburg wird als Gastredner auftreten. Intelligente Systeme sind heutzutage aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Anwendungen wie ChatGPT unterstützen beim Schreiben, Spam-Filter schützen vor unerwünschten E-Mails, Fahrzeuge erkennen ihre Umgebung, und sprachgesteuerte Geräte werden immer populärer. Diese Entwicklungen markieren erst den Anfang einer technologischen Revolution, die unsere Gesellschaft erheblich verändern wird.

Der Vortrag am 27. Mai gibt einen Überblick über die Entwicklungen, die zur aktuellen Technologie geführt haben, und erörtert Prognosen für die kommenden Jahre. Die Teilnahme an der Veranstaltung im Alten Rathaus ist kostenfrei. Es wird um Voranmeldung unter der Telefon 0391/5354770 oder per E-Mail an info@vhs.magdeburg.de gebeten.

"Der Junge dem die Welt gehört" im Magdeburger Moritzhof

"Der Junge dem die Welt gehört" ist ein von Robert Gwisdek, geschrieben von Käptn Peng, mit Musik von Faber, Sophie Hunger, Käptn Peng und Olicia, der derzeit im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz gezeigt wird. Filmvorstellungen beginnen am 24.5. um 18 Uhr, am 27.5. um 17.30 Uhr und am 28.5. um 18.30 Uhr.

Die Geschichte: Basilio lebt allein in einer verlassenen sizilianischen Villa und schreibt Musik. Er wird von einem mysteriösen Mentor heimgesucht, der ihn mal wie ein Kind mal wie ein alter Mann dazu antreibt, die „wahre Poesie" zu suchen. Als Basilio wenig später auf die ebenfalls mysteriöse Karla trifft, beginnt sich seine Welt mehr und mehr in ein Gedicht zu verwandeln.

Swing im Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal am 27.5.2024 im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren.

Auch um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

