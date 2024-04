Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps für die Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 8. April 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Swing im Magdeburger Moritzhof - dieses Mal mit Livemusik

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal am 8.4. im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 Uhr beginnt der Kurs für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training und Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Dieses Mal haben die Organisatoren eine Liveband eingeladen: Die Kleine Swingbrause aus Braunschweig ist eine Band, die den Lindypop und die Kunst des Refraingesangs in der Tradition von Künstlern wie Nat King Cole, Frank Sinatra, Heinz Rühmann und Roger Cicero zelebriert. Das Trio besteht aus Herrn Köninger, der charmant über Liebe oder deren Verlust singt, Herrn Roemisch am Kontrabass und Herrn Oswald, der das Schlagzeug bedient. Die Band hat im letzten Jahr ihre erste EP veröffentlicht und trat unter anderem bei verschiedenen Jazz-Festivals auf. Sie verbinden Klassiker der Swing-Ära und Popmusik mit eigenen Texten und einem Augenzwinkern.

„Die Bossaristas“ im "... nach Hengstmanns"

In der losen Reihe von Montags-Konzerten im Magdeburger Kabarett „... nach Hengstmanns“ heißt es zum Anfang der neuen Woche „Bossa Bossa Bossa“. Beginn in der Einrichtung im Breiten Weg 37 ist am 8.4. um 19.30 Uhr.

Inspiriert von der legendären Schallplatte „Getz/Gilberto“ und ihren prägenden Einfluss auf mehrere Generationen, schloss sich das Trio „Die Bossaristas“ zusammen, um diese Musik lebendig zu halten: auf Deutsch, Englisch, Französisch und Portugiesisch. Neben eigenen Stücken werden auch Werke von Joao Bosco, Celso Fonseca, Paul Desmond, Manfred Krug, Stefan Gwildis und den Bee Gees dargeboten.

Ursprünglich ist „Bossa Nova“ der Name einer musikalischen Bewegung, die in den späten 1950er Jahren in Brasilien entstanden ist und dort ihren Höhepunkt bis Ende der 1960er Jahre hatte. Ab Mitte der 1990er wurde der Musikstil neu entdeckt: Zahlreiche Künstler haben die Strömung aufgenommen und weiterentwickelt.

"Nur ein Tag" im Magdeburger Puppentheater

„Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit ist ein Stück für ein Publikum ab sechs Jahren, das derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 steht.

Die Handlung dreht sich um Fuchs und Wildschwein, die sich im wohlverdienten Urlaub befinden und das Leben in vollen Zügen genießen wollen. Doch ihre Pläne werden durch das Auftreten einer Eintagsfliege gestört, die nur einen Tag zu leben hat. Statt ihr die Wahrheit zu offenbaren, behaupten die beiden, dass der Fuchs bald sterben muss. Die Fliege, beeindruckt von ihrer Großzügigkeit, bietet ihnen das Glück und die Erfüllung an einem Tag an. Doch letztendlich müssen sie sich der Realität stellen. Die Geschichte behandelt humorvoll das Leben mit seinen Höhen und Tiefen und betont dabei die Bedeutung von Freundschaft und dem Glück im gegenwärtigen Moment.

Regie hatte Nis Søgaard, die Ausstattung ist von Jana Barthel, die Puppen stammen von Magdalena Roth, die Choreografie von Alexander Semenchukov, die musikalische Leitung hatte Richard Barborka inne, und die Dramaturgie war Aufgabe von Petra Szemacha. Es spielen Florian Kräuter, Linda Mattern und Leonhard Schubert. Zum Redaktionsschluss gab es noch Karten für Montag, 11 Uhr, für Dienstag um 9 und 11 Uhr sowie für Mittwoch 11 Uhr. Ausverkauft waren bereits Vorstellungen am Sonntag um 15 Uhr und am Montag und Mittwoch um 9 Uhr. Gegebenenfalls sind Restkarten an der Tageskasse erhältlich.

Rundgang über das Gelände des Stasi-Archivs in Magdeburg

Diesen Monat bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg anstelle der Archivführung eine Geländeführung über das ehemalige Areal der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit. Treffpunkt ist am Montag um 17 Uhr vor dem Dienstgebäude in der Georg-Kaiser-Straße 7. Beim Rundgang über das Gelände erhalten Besucherinnen und Besucher einen spannenden Einblick in die Tätigkeit und Struktur der Staatssicherheit in der Region.

Beschäftigte des Archivs informieren über interessante Fakten zur Bau- und Entstehungsgeschichte des Stasi-Komplexes am Kroatenweg. Zudem erläutern sie die Nutzung der Gebäude bzw. Geländeabschnitte durch die jeweiligen Diensteinheiten.

Erinnerung an den Sieg des 1. FC Magdeburg

Im 50. Jubiläumsjahr des Sieges des 1. FCM im Europapokal werden in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 im Wechsel historische Zeitungsberichte der jeweiligen Endrundenspiele auf dem Weg zum Triumph im Mai in Rotterdam gezeigt. Ergänzend dazu sind in Schauvitrinen einzigartige Erinnerungsstücke und Devotionalien von Anhängern der Blau-Weißen zu sehen.

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 19 und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Stadtentwicklung im Magdeburger Iba-Shop

Der Iba-Shop im Breiten Weg 190 ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist eine Informationsquelle über die Stadtentwicklung, Stadtgeschichte und Bauvorhaben in der Landeshauptstadt Magdeburg. Außerdem haben die Bürger im Iba-Shop die Möglichkeit, sich aktiv an der Stadtplanung zu beteiligen. Derzeit wird eine Ausstellung über die städtebauliche Entwicklung Magdeburgs gezeigt.

Fotoausstellung „Magdeburgs Mitte: Betrachtungen“ im Alten Rathaus

„Magdeburgs Mitte: Betrachtungen“ heißt eine Fotoausstellung, die bis 8. Mai im Saal der Partnerstädte im Alten Rathaus gezeigt wird und in der zwölf Bilder des Fotografen Henning Kreitel zu sehen sind. Der Zutritt zur Ausstellung in Magdeburg ist kostenfrei und während der Öffnungszeit des Alten Rathauses von Montag bis Freitag jederzeit möglich.

Die Ausstellung basiert auf den Fotografien, die Henning Kreitel für den Reiseführer "Magdeburgs Mitte: Ein Spaziergang vom Dom bis an die Elbe" gemacht hat, welcher in Zusammenarbeit mit Christian Antz entstanden ist. Sie lassen die Betrachtenden, ob Fremde oder Einheimische, in die Struktur und Geschichte der Handels- und Residenzstadt Magdeburg eintauchen und zeigen faszinierende Perspektiven auf die Stadt.

Die Fotografien bilden in ihren Motiven und Ausschnitten die Vielschichtigkeit der Stadt ab und veranschaulichen gleichzeitig die historischen Brüche, die man in Magdeburg entdecken kann. Die gewählten Standorte schärfen den Blick, beim Spazieren durch die Stadt genauer hinzusehen.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.