Das "Wood and Steel Trio" spielt in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 15. Januar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Das "Wood & Steel Trio" spielt im Magdeburger Forum Gestaltung

Das dritte Studioalbum des "Wood & Steel Trios", bestehend aus Marc Muellbauer am Kontrabass, Roland Neffe an Marimba- und Vibraphon sowie Christian Kögel an der Dobro, bricht mit konventionellen Rollenverteilungen. Das Trio erkundet auf "Wasp At The Window" eine vielseitige Klangpalette in Kleinstbesetzung ohne festes Schlagzeug. Zu erleben ist das Trio am 15. Januar 2024 bei einem Konzert der Reihe "Jazz in der Kammer" im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Opener "Wasp At The Window" führt den Hörer in eine hochenergetische, facettenreiche Welt mit unkonventionellen Rhythmen und ungewöhnlichen Instrumenten wie Sandpapier, Rattan und Metall.

Die Tracks, darunter das zwischen Gnawa-Funk und Piazzolla angesiedelte "Oba Aba Uba" und die experimentell-wabernde Kurzimprovisation über Miles Davis' "Blue And Green", zeigen die Vielschichtigkeit des Albums. Balladeske Elemente, wie in "Longing, for", bieten Abwechslung. Überraschende Momente treten auf, wie in "Plan No Plan" mit seinem Spiel von Verschwinden und Wiederauftauchen oder dem durch Percussion, Glockenspiel und Crotales angereicherten "Metachestrion".

Beeindruckend sind auch sakrale Stücke wie "Polychrome" mit einer Extra-Prise Sternenstaub und die Messiaen-Interpretation "O Sacrum Convivium". "Wasp At The Window" entpuppt sich als avantgardistische Singer/Songwriterplatte mit cinematographischer Weite, Wurzeln im Afrobeat und tiefen Verbindungen zur Americana.

"Noch ist Zeit" spielt im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Deutschsprachige Rock- und Pop-Songs stehen am Montag, 15. Januar 2024, auf dem Programm im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Es spielt die Staßfurter Band "Noch ist Zeit".

"Noch ist Zeit" meldet sich nach einer Konzertpause zurück. Die Band präsentiert erstmals seit der Pandemie ein intimes Akustik-Konzert, bei dem Fans die deutschsprachigen Pop/Rock-Hits in neuem Gewand erleben können. "Seien Sie dabei, wenn ,Noch ist Zeit' nach der Unterbrechung die Bühne erobert und mit Ihren gefühlvollen Songs die Verbindung zur Musik und den Fans erneuert", heißt es in einer Ankündigung.

"15 Jahre" im Magdeburger Moritzhof

"15 Jahre" heißt ein Film mit Hanna Herzsprung, der derzeit im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt wird. Vorstellungen sind unter anderem für den 11. Januar um 20.15 Uhr, den 12. Januar um 20 Uhr, den 13. und 25. Januar um 17 Uhr, den 15. und 21. Januar um 16.15 Uhr, den 15. und 22. Januar um 19 Uhr und für den 16., 17. und 23. Januar um 19.30 Uhr, den 18., 24. und 30. Januar um 16.30 Uhr, den 19. Januar um 15.45 Uhr sowie den 20. und 25. Januar um 17.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Jenny galt einst als Musikwunderkind. Nun ist sie eine verurteilte Mörderin und sitzt die Strafe für eine Tat ab, die sie nicht begangen hat. In ihrer Verzweiflung findet sie einen Weg zum Glauben, der sie zurück zur Musik bringt und sie fängt an, im Gefängnis wieder Klavier zu spielen. Das hilft ihr durch die schwerste Zeit ihres Lebens.

Als sie 15 Jahre abgesessen hat und freigelassen wird, erfährt sie, dass ihre einstige Jugendliebe verantwortlich für ihr Martyrium und nun unter dem Namen Gimmiemore ein international gefeierter Star ist. Alte Dämonen kämpfen sich einen Weg zurück an die Oberfläche und ein unstillbares Bedürfnis nach Rache keimt in Jenny auf.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

