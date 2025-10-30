den Enkeln beim Aufwachsen zuzuschauen, ist rührend und spannend. Und lehrreich. Während bei Opa in den mittleren 50er-Jahren zwischen den Ohren nur noch ein dünner Wolfram-Faden glimmt, brennen die Enkel mit ihren Neuronen im Hirn ein tägliches Feuerwerk ab, als gäbe es kein Morgen.

Immer neue Synapsen pumpen Neurotransmitter mit dem C-Rohr ins System. Hier läuft der kognitive Overkill. Ein Wunder, dass die kleinen Hirne nicht dauernd gekühlt werden müssen. Ich gehe seit zwölf Jahren zum Englischkurs an der Volkshochschule und verstehe trotzdem nur die Hälfte der Witze in der Jimmy-Kimmel-Show.

Und die Enkelkinder? Die lernen jeden Tag neue Worte, neue Sätze, neue Moves. Sie lernen, mit Gefühlen umzugehen, mit anderen Menschen zu agieren, sie zu lesen. Sie begreifen ihre Umwelt und sich selbst mehr und mehr. Sie verstehen sogar, was ihr Opa witzig findet − und machen mittlerweile bessere Witze als Jimmy Kimmel.

Ich bin Ingo Kugenbuch und habe drei Enkelkinder, 1 und 2 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sachsen-Anhalt wird zufriedener: Familie spielt laut Glückatlas eine große Rolle. Die Familienzufriedenheit liegt hier mit 7,76 Punkten deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Passend kommentiert unser Kollege Kai Gauselmann: Kannste nicht meckern.

Kommt euch das bekannt vor? Richtig: Schon 2024 hatte Sachsen-Anhalt die Nase vorn. Nach den Ergebnissen im Glücksatlas hatten wir gefragt: Können Eltern der Zufriedenheit auf die Sprünge helfen?

Gesundheit: Die Suche nach einem Kinderarzt gestaltet sich in Sachsen-Anhalt häufig schwierig. Die IKK gesund plus schafft jetzt mit einem neuen Angebot Abhilfe.

Kinderärztin Jana Hoyer-Schuschke aus Magdeburg im Gespräch mit Inga Tegtmeyer. (Foto: Robert Gruhne)

Leider ist (noch) nicht alles gut:

Hebammen in Sachsen-Anhalt: Große Sorge - Neuer Vertrag könnte Geburtshilfe unrentabel machen

Familienrecht: Nach dem Vater vors höchste Gericht zog, stärkt Regierung nun Rechte leiblicher Väter

und dazu plant Ministerin Stefanie Hubig (SPD) auch mehr Unterstützung für lesbische Paare mit Kindern

Erziehung: Immer mehr Familien in Sachsen-Anhalt brauchen Hilfe. Wo das Land sie unterstützt.

Ängste, Sorgen und Nöte ernst nehmen: Die aktuelle Wehrdienst-Debatte verunsichert viele Teenager - und wirft in Familien Fragen auf. (Foto: dpa)

Debatte um die Wehrpflicht: „Was, wenn ich in den Krieg muss?“ – Wie Eltern mit den Ängsten ihrer Kinder umgehen sollten

Bildschirmzeit ohne Streit: Was Eltern von „Sendung-mit-der-Maus“-Moderator André Gatzke lernen können

Schulsport: Die Skikompaktkurse bleiben - vieles Weitere ist möglich

Start der Erkältungssaison 2025: In einigen Städten - etwa Halle - steigen die Infektionszahlen bereits deutlich an. Vor allem Familien sind betroffen. Wir haben die wichtigsten Tipps zum Thema für euch zusammengestellt:

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) kommt in die Küche, als ihre Mutter Teig anrührt:

„Mama, ich helfe dir. Ich lecke die Schüssel aus, dann brauchst du die nicht abwaschen.“ Elenor (4)

Magdeburg: Kinderbetreuung beim Kaffee - Magdeburgs erstes „Kita-Café“ eröffnet

Schulwegsicherheit in Magdeburg: „Weinende Kinder an der Ampel“ - Bürger in Sorge um Sicherheit von Schülern

Schulwegsicherheit in Stendal: Ganztagsgrundschule fällt im bundesweiten Test durch. Dazu sagt Chefreporter Andreas König: Die Stadt ist der Pflicht

Harz: Nach Kita-Skandal in Wernigerode muss sich die Erzieherin vor Gericht verantworten

Haldensleben: Feuer und Flamme für die Zukunft - Kinder und Jugendliche zeigen Teamgeist und Tatendrang

Mit voller Begeisterung dabei: Kinder und Jugendliche der Feuerwehr Calvörde präsentieren sich gut gelaunt und voller Tatendrang beim großen Jubiläumsfest. (Foto: Anett Roisch)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Auf einen Blick: Überall spukt es zu Halloween in Sachsen-Anhalt! Wir haben die schönsten Veranstaltungen zusammengestellt. Hier kommt die Übersicht von Nord nach Süd.

Apropos: Zum Thema Halloween haben wir für euch dieses Themenpaket geschnürt

Allerdings: Dichte Wolken, Sturm, Regen, Frost: Die letzte Oktoberwoche ist leider äußerst ungemütlich

Vielleicht geht ihr dann doch besser rein? Hier zum Beispiel:

Wer dem grauen Herbstwetter entkommen möchte, findet im Alaris Schmetterlingspark Wittenberg noch bis 2. November ein Stück Sommer.

Tickets zu diesen Veranstaltungen für Familien bekommt ihr bei BiberTicket. (Foto: Volksstimme)

Außerdem haben wir noch diese Tipps:

Herbstglühen in Ballenstedt: Gruselspaß, Familienunterhaltung und Lichterzauber

Halloween-Spuk im Harz: Gruselhof öffnet an zwei Tagen seine Pforten für Besucher

Chocolart 2025 in Wernigerode: Programm des Schokoladenfestivals, Tipps fürs Parken und für Shopping-Touren

Silbersalz-Festival in Halle: Mit Youtube-Stars und Astronauten - so spektakulär wird es bis zum 2. November in Halle und Silbersalz in Halle startet mit Mai Thi Nguyen-Kim

Lichterfest in Halle: Drei Tage Glanz, Feuerwerk und Familienfreude

Gruselzoo in Halle: Das Gruseln im Bergzoo nähert sich so langsam seinem Höhepunkt. Bevor es in gut einer Woche (30. Oktober bis 1. November) so richtig zur Sache geht mit den großen Halloweennächten, darf sich bis 29. Oktober jeden Tag ganz normal gegruselt werden. Es lohnt sich auf alle Fälle.

Familienevent in Magdeburg: Mitmach-Konzert für Kinder am 1. November in der Stadtbibliothek

Lumagica in Magdeburg: Vielleicht schafft ihr es noch zur Lichtshow Lumagica in Magdeburg. Was sie zu bieten hat - und ob sich ein Besuch der vierten Auflage lohnt, wir haben es getestet.

Schön hier: Die Lumagica Magdeburg begeistert mit dem Thema "In 80 Tagen um die Welt". (Foto: Anne Schulz)

Erlebnispark Memleben: Besucht die Hexenbesenflugschule, tretet bei der Halloween-Challenge an, macht schöne Erinnerungsfotos mit lustigen Fotopoints, zaubert mit Clown Hops und Hopsi und bestaunt schaurig-schöne Halloween-Deko inkl. dem größten Kürbis Mitteldeutschlands und der großen Kürbis-Sortenschau. Noch bis zum 31. Oktober gibt es die Halloween-Show im Burgenlandkreis.

Halloween rund um Huy im Harz: Gruselspaß Gruselspaß für die ganze Familie

Gruselspaß in der Börde: Hier ist an Halloween etwas geplant

Von Tüll bis Trauring: Hochzeitsmesse am 8. November in Wernigerode bietet Inspiration zu Trends, Kleidern und Locations

Wittenberg: Die Alpakaburg Molino lädt am 9. November zum Hoffest. Was die Besucher sehen und fühlen können.

Pumuckl ist zurück – und wir verlosen Kinotickets!

Meister Eder und sein frecher Kobold mit dem roten Haar sind wieder da! Ab 30. Oktober 2025 flimmert „Pumuckl und das große Missverständnis“ über die Kinoleinwände – mit ganz viel Herz, Humor und einem Hauch Nostalgie. Perfekt für einen (nostalgischen) Familienausflug.

Im neuen Kinoabenteuer erleben Pumuckl und Eder einen turbulenten Sommer voller Ausflüge, einer Schildkröte und fröhlicher Feierlichkeiten. Doch bei all dem Trubel kommt es zu einem großen Missverständnis, das ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.

Regisseur Marcus H. Rosenmüller bringt den beliebten Kobold, gespielt und gesprochen von Maximilian Schafroth, erneut zum Leben – und dank moderner Technik klingt Pumuckls Stimme wieder so unverwechselbar wie früher!

Pumuckl ist wieder da: Seit 30. Oktober läuft der neue Film im Kino. (Foto: Constantin Film)

