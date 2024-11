11. November Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 11. November 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Songs mit Manuel Richter im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

Manuel Richter gibt am heutigen Montag ein Konzert in Magdeburg. Veranstaltungsort ist das „...nach Hengstmanns“. In der Reihe „Montagsmusiken“ wird er eine Auswahl der besten Songs aus den 1980er zum Besten geben.

Die Musik von Manuel Richter ist eingängig, mitreißend, manchmal melancholisch und verträumt, was nicht zuletzt auf seine Reiselust zurückzuführen ist. Zudem spielen zwischenmenschliche Beziehungen, die Liebe und die Natur eine große Rolle in den Texten Richters. Manuel Richters charismatischer Gesang wird durch die fein abgestimmte instrumentale Begleitung mit seiner zwölfsaitigen Ovation Gitarre oder durch ein Klavier vervollständigt. Geschätzt wird der Musiker für sein authentisches Auftreten und die Garantie für Livedarbietungen ohne doppelten Boden, so die Veranstalter. Mit einer Prise Humor seien die Auftritte kurzweilige Erlebnisse. Neben Coversongs setzt der Magdeburger Musiker aber auch auf eigene Kompositionen – unter anderem auf den Alben „Love & Devotion“, „Melody“ und „Emotional Harbour“.

Manuel Richter gibt sein Konzert am heutigen Montag, 11. November, ab 19.30 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Ottojaner starten in Magdeburg in die närrische Saison

Der Karnevalsverein der Ottojaner übernimmt diesen Montag, den 11. 11., um 11.11 Uhr das Kommando. Zur Eröffnung der fünften Jahreszeit soll ein neues Licht auf den Alten Markt gebracht werden, um einen fast vergessenen Schatz aus dem Magdeburger Rathaus wiederzubeleben. Es werde orientalisch und zauberhaft frech unter dem diesjährigen Motto „Otto - Tausendundeiner lacht“, hieß es seitens des Vereins. Besucher sind zu der Aktion herzlich willkommen.

Höhepunkt wird der große Karneval am Sonnabend, 22. Februar 2025, im Amo. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Dann soll es ein orientalisches Fest für Augen, Ohren und Tanzbeine gefeiert werden – egal ob im feinen Zwirn oder kunterbunt gekleidet, im Look der Geister aus dem Morgenland oder mystisch-zauberhaft.

Vortrag „Hisbollah und Hamas: Woher kommt ihr Judenhass?“

Unter dem Titel „Hisbollah und Hamas: Woher kommt ihr Judenhass?“ hält Matthias Küntzel am 11.11. einen Vortrag im Magdeburger Forum Gestaltung. Die Veranstaltung in der Brandenburger Straße 10 beginnt um 20 Uhr.

In der Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Magdeburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft erläutert er, wie das Massaker am 7. Oktober 2023 einen Wendepunkt in der Geschichte des Antisemitismus und im Nahostkonflikt darstellt. Bei diesem Angriff wurden mehr als 1.200 Israelis getötet und über 200 als Geiseln genommen. Trotz des eindeutig antisemitischen Charakters dieses Terrors wird das Motiv kaum in der öffentlichen Diskussion thematisiert. Stattdessen wird häufig von „Opfern auf beiden Seiten“.

In seinem Vortrag arbeitet Matthias Küntzel die historischen und ideologischen Hintergründe des Massakers auf. Er stellt die sich daraus ergebenden Handlungsoptionen zur Diskussion stellen. Der Referent ist Politikwissenschaftler, Historiker und Träger des Theodor-Lessing-Preises 2022. Er ist bekannt für seine Arbeiten zu den Themen Antisemitismus im Islam, Islamismus, Nationalsozialismus sowie die deutsche und europäische Nahost- und Iranpolitik. Zu seinen Veröffentlichungen zählen unter anderem „Djihad und Judenhass“ (2002), „Die Deutschen und der Iran“ (2009) und „Nazis und der Nahe Osten“ (2019), die in mehrere Sprachen übersetzt wurden.

Ein wichtiger Aspekt in Küntzels Forschung ist, wie die Nationalsozialisten zwischen 1937 und 1945 aktiv versuchten, den Antisemitismus unter Muslimen zu fördern, was in Deutschland weitgehend unbekannt ist. Diese Verbindung zwischen der Nazi-Ideologie und der arabischen Welt ist heute noch von Bedeutung, da der Nazi-Antisemitismus in der arabischen Welt fortbesteht, während er in vielen anderen Regionen der Welt diskreditiert wurde. Die Nachwirkungen dieser Ideologie prägen die moderne Nahostgeschichte und beeinflussen den Antisemitismus in dieser Region sowie dessen Resonanz unter Muslimen in Europa. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Sachsen-Anhalt statt. Hisbollah und Hamas: Woher kommt ihr Judenhass?

„Von Juden lernen“ mit Mirna Funk in der Magdeburger Stadtbibliothek

Im Rahmen der Reihe „Jüdisches Leben heute“ lädt die Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 heute um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt zur Lesung mit der Bestseller-Autorin Mirna Funk ein. Sie stellt ihr aktuelles Werk „Von Juden lernen“ vor. In ihrem Buch greift Funk acht zentrale Theorien der jüdischen Ideengeschichte auf und stellt sie in den Kontext der Gegenwart. Sie behandelt Themen wie „lashon hara“, das Verbot der üblen Nachrede, und „tikkun olam“, die Verpflichtung zur Weltverbesserung, und bietet so neue philosophische Perspektiven auf vertraute gesellschaftliche Debatten. Mirna Funk, geboren 1981 in Ostberlin und Urenkelin des Schriftstellers Stephan Hermlin, lebt zwischen Berlin und Tel Aviv und schreibt regelmäßig über Kultur und ihre Erfahrungen als Jüdin.

Eine Anmeldung ist unter Telefon 0391/5404884 oder per E-Mail an webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de möglich.

Frauen berichten in Magdeburg über die Rolle des Alters in jüdischer Kultur

Derzeit laufen in Magdeburg die „Tage der jüdischen Kultur und Geschichte“. In deren Rahmen ist für Montag ab 15 Uhr in den Räumen des FrauenNetzWerks in der Immermannstraße 19 ein Nachmittag des Frauenvereins BeResith geplant. Der Titel lautet „Wir in Sachsen-Anhalt“.

Hintergrund: Das Alter hat im Judentum einen besonders hohen Stellenwert. An dem Nachmittag geht um die fünf wichtigsten Rechte älterer Menschen in der jüdischen Kultur. Zu den Grundsätzen gehören das Recht auf Unabhängigkeit, Teilhabe, Fürsorge, Selbstverwirklichung und Würde.

Fotografie: Nihad Nino Pušija und die "Neueste Neustadt"

Nihad Nino Pušija ist bekannt für seine eindrucksvollen Fotoreportagen, die er üblicherweise in Osteuropa oder seiner Heimatstadt Berlin erstellt. Sein Fokus liegt auf Minderheitenpositionen, Flüchtlingsthemen, Integration und den europäischen Roma. Mit seinen Arbeiten war Pušija Teil des 1. und 2. Roma-Pavillons auf der Biennale Arte in Venedig in den Jahren 2007 und 2011.

Für das Projekt #moritz4all hat er mehrfach Magdeburgs Neue Neustadt besucht, um die Menschen kennenzulernen und zu fotografieren, denen er begegnete. Entstanden ist eine Sammlung ausdrucksstarker Porträts, die die Vielfalt und Lebendigkeit des Stadtteils widerspiegeln, in dem die abgebildeten Personen leben und wirken. Die Ausstellung "Neueste Neustadt" bietet somit eine Momentaufnahme eines dynamischen und diversen Kiezes.

Die Ausstellung ist bis 1. Dezember 2024 in der HofGalerie im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 zu sehen. Die HofGalerie ist während des Veranstaltungsbetriebs täglich geöffnet und öffnet etwa eine Stunde vor der ersten Veranstaltung.

„Mosaik der Vielfalt“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Mosaik der Vielfalt“ läuft derzeit in der Stadtbibliothek am Breiten Weg 109 in Magdeburg. Im Rahmen eines zweitägigen Workshops, geleitet vom Künstler Ammar Assali, ist dieses besondere Kunstwerk mit der Beteiligung vieler Mitwirkender entstanden. Die einzelnen Kacheln des Mosaiks symbolisieren die Vielfalt der Menschen und wurden zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Die Ausstellung läuft bis 23. November. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Swing im Magdeburger Volksbad Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf waren mehr für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ab 9 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 "Hennys kulinarische Insel" um 17 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 zu haben.