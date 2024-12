16. DEZember Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 16. Dezember 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Veranstaltungen in Magdeburg am Sonntag

Veranstaltungen in Magdeburg am Dienstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Mittwoch

Veranstaltungen in Magdeburg am Donnerstag

Veranstaltungen in Magdeburg am Freitag

Veranstaltungen in Magdeburg am Samstag

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Hub Hildenbrand und die „Invocation“ im Magdeburger Forum Gestaltung

Das nächste Konzert der Reihe „Jazz in der Kammer“ findet heute in Magdeburg statt. Dazu ist Hub Hildenbrand mit seinem Programm „Invocation“ im Forum Gestaltung zu Gast.

Der Berliner Musiker Hub Hildenbrand, bekannt für sein meisterhaftes Gitarrenspiel und seine einzigartige musikalische Sprache, bietet weit mehr als ein gewöhnliches Konzert. Mit seiner Kunst erschafft er einen Raum für tiefe, transformative Erfahrungen. Wie er selbst sagt: „Meine Musik ist Gebet.“ Hildenbrand verbindet Elemente aus Ethno- und Weltmusik, European Contemporary Jazz, Neoklassik, Cinematic-Klängen und der Songwriter-Tradition zu einem einzigartigen Klangspektrum. Sein virtuoses Spiel auf einer 1952er Gibson-Gitarre, die ihn seit 28 Jahren begleitet, eröffnet Klangräume von hypnotischer Anziehungskraft.

Mit Mikrotönen, gelegentlichem Bogeneinsatz und seiner persönlichen musikalischen Sprache entdeckt er Orte, die einer Gitarre gewöhnlich verschlossen bleiben. Neben seinem Gitarrenspiel nutzt Hildenbrand eine eigens geschaffene, bedeutungsfreie Sprache, die tieferliegende, archaische Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet und Raum für individuelle Interpretationen lässt. Unterstützt von elektronischen Klängen aus einem Laptop weitet sich der intime Rahmen seines Spiels zu orchestraler Größe und cineastischer Weite. Sein neues Soloprogramm „Invocation“ führt in eine Welt voller emotionaler Tiefe und verborgener Sehnsüchte.

Pressestimmen unterstreichen die außergewöhnliche Qualität seines Schaffens: „In Hildenbrands Händen wird aus einer Gitarre das Werkzeug eines Mystikers.“, hieß es beispielsweise beim Deutschlandfunk.

Hub Hildenbrand gibt sein Konzert „Invocation" am diesen Montag, 16. Dezember, ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in Magdeburg in der Brandenburger Straße 10.

Film und Gespräch: „Die Fotografin“ im Magdeburger Studiokino

Der „Filmclub der Volkshochschule“ trifft sich am Montag, 16. Dezember, wieder zum gemeinsamen Kinobesuch. Diesmal wird im Studiokino, Moritzplatz 1a, „Die Fotografin“ angeschaut, anschließend wird darüber gesprochen.

Die Biografie von Regisseurin Ellen Kuras schildert das Leben von Lee Miller, die in den 1920er Jahren zunächst als Model bekannt wurde und dann im Zweiten Weltkrieg als Kriegsreporterin an der Front arbeitete. In der Hauptrolle ist Hollywood-Star Kate Winslet zu sehen. Der Film startet um 19.30 Uhr.

"In einem tiefen dunklen Wald" im Magdeburger Opernhaus

Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Unter anderem findet eine Vorstellung findet am 16.12. um 9 und 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt. Nur noch zwei bis vier Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für Dienstag um 11 und für Mittwoch um 9 und 11 Uhr. Ausverkauft sind in dieser Woche die Vorstellungen am Dienstag und Freitag um 9 sowie am Sonnabend um 10 Uhr.

Lesen Sie auch: Die Rezension der Magdeburger Volksstimme zum Stück

Die Geschichte: Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten. Allerdings muss das Untier Vegetarier sein, schließlich möchte Henrietta-Rosalinde-Audora nicht verspeist werden. Guter Plan! Sogleich verbreitet sich die Nachricht von der Entführung bis ins allerkleinste Königreich, nach Lützelburgen. Dort lebt Prinzessin Simplinella. Ihr ist es egal, dass ein männlicher Retter gesucht wird, schließlich fühlt sie sich mutig genug, gegen Ungeheuer zu kämpfen.

„Sinti und Roma in Sachsen-Anhalt“ sind Thema im Landesarchiv in Magdeburg

Die Präsentation des „QuellenNAH-Heft 9“ mit dem Thema „Sinti und Roma in Sachsen-Anhalt“ findet am 9. Dezember 2024 um 18:00 Uhr im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Brückstraße 2, statt. Der Abend beginnt mit einem musikalischen Auftakt, gefolgt von der Begrüßung durch Dr. Detlev Heiden, dem Leiter des Landesarchivs Sachsen-Anhalt. Es schließen sich Grußworte an, unter anderem von Mehmet Daimagüler, dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland. Eine Videobotschaft wird von Eva Feußner, der Ministerin für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, sowie von Klaus Zimmermann, dem Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, übermittelt. Weiterhin spricht Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, in einer weiteren Videobotschaft.

Ein musikalisches Intermezzo rundet das Grußwortprogramm ab, bevor die wissenschaftlichen Vorträge und das Podiumsgespräch beginnen. Dr. Detlev Heiden wird einen Vortrag mit dem Titel „Historische Bildungsarbeit als archivische Aufgabe“ halten. Verena Meier, von der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg und ehemals des Landesarchivs Sachsen-Anhalt, spricht anschließend zum Thema „Sinti und Roma in Sachsen-Anhalt. Zwischen Antiziganismus und Selbstbehauptung“ und gibt einen Einblick in das QuellenNAH-Heft.

Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe im Magdeburger Schauspielhaus

Ein Stück für Zuschauer ab sechs Jahren steht derzeit auf dem Spielplan am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es trägt den Titel "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe". Vorstellungen finden am 16.12. und am 7., 14. und 15.1. jeweils um 9 Uhr statt. Ausverkauft sind die Aufführungen am 22., 23. und 29.12. sowie am 6.1. jeweils um 11 Uhr. Das Stück von

Claboberta Schnackvogel verbindet humorvolle und poetische Elemente und lädt Kinder sowie Erwachsene ein, in die fantasievolle Welt von Käpt’n Karton einzutauchen.

Die Geschichte spielt weit draußen auf hoher See, wo Käpt’n Karton mit seinem Boot inmitten von Wellen, Wind und Weite unterwegs ist. An Bord befindet sich neben dem Käpt’n nur der Holzwurm, der im Holz des Schiffs lebt und gelegentlich neugierig über die Reling schaut. Hier und da gluckern ein paar Fische vorbei, doch ansonsten genießt Käpt’n Karton die Stille und Einsamkeit, während er unermüdlich über den Ozean schippert.

Eines Tages wird die Ruhe jedoch durchbrochen: Eine kleine Möwe landet direkt vor seinen Füßen. Sie ist erschöpft und kann nicht mehr weiterfliegen. Ab diesem Moment nimmt das Leben an Bord eine unerwartete Wendung, und die Begegnung zwischen Käpt’n Karton und der Möwe verspricht, ein liebevoll erzähltes Abenteuer voller überraschender Wendungen und neuer Freundschaften zu werden.

Ausstellung des Domglockenvereins Magdeburg in der Stadtbibliothek

Bis 31. Dezember 2024 präsentiert der Domglockenverein Magdeburg in der Stadtbibliothek eine Ausstellung zum neuen Domglockengeläut des ältesten gotischen Doms in Deutschland. In dieser Ausstellung wird für die Herstellung von insgesamt zwölf Glocken gesammelt, wobei die größte Glocke, die Creadamus, als Abschluss des Glockengießens geplant ist.

Die Stadtbibliothek hat ihren Sitz im Breiten Weg 109.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg



Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für das Weihnachtssingen mit Ventura Fox um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.