2. September Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 2. September 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

Das Stück "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" basiert auf dem Bilderbuch von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, übersetzt ins Deutsche von Ilse Rothfuss und in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Kinder ab 4 Jahren inszeniert. Das Puppentheater Magdeburg an der Warschauer Straße 25 zeigt das Stück am Samstag, den 31. August, um 11 Uhr und 15 Uhr sowie vom Montag, den 2. September, bis Freitag, den 6. September, jeweils um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Zum zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren die Termine am 2. September um 10.30 Uhr sowie am 3. und 5. September um 9 Uhr. Es gibt jedoch möglicherweise noch Restkarten, die kurz vor den Vorstellungen erhältlich sind.

Die Schauspieler Linda Mattern, Anna Wiesemeier, Florian Kräuter, Leonhard Schubert und Kaspar Weith bringen die Geschichte auf die Bühne.

Die Handlung beginnt, als ein Bilderbuch im Kinderzimmer vom Regal fällt und ein überraschter Wolf herauspurzelt. Verzweifelt versucht der Wolf, zurück in die Buchseiten zu klettern, doch er ist entweder zu früh oder zu spät dran. Während er im Kinderzimmer umherirrt, begegnet er einer Katze und flieht durch verschiedene Bücher, von Märchen über Dinosaurier-Geschichten bis hin zu einem Naturkundebuch, wobei er immer wieder neue Welten entdeckt. Die zentrale Frage bleibt, ob der Wolf seinen Platz finden kann.

Die Inszenierung bietet eine wilde Reise durch eine riesige Buchlandschaft und wird mit Puppen, pompösen Kostümen, buntem Schattenspiel und vielen weiteren Elementen erzählt. Die deutschsprachige Erstaufführung fand am 22. Januar 2022 statt.

Intel und die Willkommenskultur sind Thema in der Magdeburger Stadtbibliothk

Am Montag, dem 2. September, ab 17 Uhr, findet die nächste Intel-Lesung mit anschließendem Gespräch in der Stadtbibliothek am Breiten Weg in Magdeburg statt. Die Veranstaltung knüpft an die Tradition an, dass Herbert Karl von Beesten am ersten Montag eines Monats aktuelle Auszüge aus seinem Intel-Industriekultur-Blog vorträgt und mit dem Publikum diskutiert.

Nach der Sommerpause wird diese Reihe nun fortgesetzt, wobei diesmal die Willkommenskultur im Mittelpunkt steht. Gesprächspartner sind Ali Sidikou Mamane, Ansgar Hörsting und Dr. Alejandro Fernandez Calderon.

Ali Sidikou Mamane, der sich seit langem mit der Elbe verbunden fühlt, teilt seine Erfahrungen in Magdeburg sowie seine Visionen zur Koch-Kultur. Ansgar Hörsting, der seit Mai 2024 in Magdeburg lebt und auf 25 Jahre internationale Erfahrung im Bereich Willkommenskultur zurückblickt, ist Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Magdeburg. Alejandro Fernandez Calderon ist ein in Deutschland eingebürgerter Kubaner und Autor des Buches „Salsa und Latino-Musik in Magdeburg?! Die verborgene Geschichte einer deutschen Stadt“. Er arbeitet in einem internationalen Logistikkonzern und ist dort Betriebsrat.

Diskutiert wird, wie man die Willkommenskultur in Magdeburg weiter verbessern kann, insbesondere im Hinblick auf die potenziellen ausländischen Intel-Beschäftigten und ihre Familien, die sich in der Stadt niederlassen. Es werden Fragen erörtert wie: Welche bisherigen Erfahrungen können als Grundlage dienen? Wie freundlich ist die Aufnahme? Wie groß sind die Sprachbarrieren, beispielsweise gegenüber Vermietern und Geschäftsleuten? Und welche Rolle spielt das Kulturangebot selbst? Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, neue Ansätze und Ideen zur Verbesserung der Magdeburger Willkommenskultur zu diskutieren.

Rundgang im Magdeburger Stasi-Unterlagenarchiv

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg bietet eine öffentliche Archivführung an. Während des Rundgangs erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in Umfang und Art der Überlieferungen der Staatssicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg. Mitarbeitende des Archivs erläutern die Inhalte und die Struktur der Stasi-Unterlagen. Anhand von Ausstellungsmaterial und Einblicken in Beispielakten Inoffizieller Mitarbeiter sowie Betroffener wird die Arbeitsweise der Staatssicherheit veranschaulicht. Die Führung dauert etwa 90 Minuten.

Vor Ort besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen, wofür ein gültiges Personaldokument mitzubringen ist. Besucher, die bereits einen Antrag gestellt haben, können zudem Fragen zur Bearbeitung klären.

Der Termin findet am 2. September 2024 um 17 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg, Georg-Kaiser-Straße 7, statt.

Swing in der Datsche in Magdeburg-Buckau

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

„Da war mal was…“ zeigt deutsche Teilung in Comics

Die Plakatausstellung „Da war mal was…“ des Comiczeichners Flix widmet sich den Themen deutsche Teilung, Mauerfall, Diktatur und Demokratie. Die Ausstellung wird von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Carlsen-Verlag präsentiert und ist bis zum 20. September 2024 im Veranstaltungsraum im ersten Obergeschoss der Gedenkstätte Moritzplatz mit dem früheren Gerichtssaal zu sehen.

Auf vielschichtige, aufrichtige und manchmal amüsante Weise vermittelt sie deutsch-deutsche Geschichte und geht dabei weit über reines Faktenwissen hinaus, was sie besonders für ein junges Publikum attraktiv macht. Die Comics führen diejenigen, die die deutsche Teilung nicht erlebt haben, anhand konkreter Episoden zu interessanten Einsichten und Fragen an Großeltern und Lehrer. Flix zeigt seinen Blick auf Themen wie Westpakete, Klassenfahrten, bargeldlosen Zahlungsverkehr in der DDR, Stasi-Katzen, den Unrechtsstaat und die Grenze und erzählt von einem Fluchtversuch mit Enttäuschung. In seinen Zeichnungen und Sprechblasen werden die Geschichten der deutschen Teilung in lebensnahe, komische und tragische Erzählungen übersetzt, die Details aus dem Leben im Osten und Westen aufnehmen. Jede Episode basiert auf biografischen Erinnerungen junger Zeitzeugen, die der Autor Flix gesammelt und gezeichnet hat.

Die Öffnungszeiten der Gedenkstätte sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Veranstalter ist das Dokumentationszentrum am Moritzplatz.

Ausstellung "Sie verloren ihr Leben - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten" in Magdeburger Einewelthaus

Eine Ausstellung in Erinnerung an ukrainische Studierende, die durch den russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren, wird derzeit im Magdeburger Einewelthaus gezeigt. Die jungen Menschen, die hier in Wort und Bild vorgestellt werden, hatten alle Zukunftspläne und verbrachten ihre Tage in Studiensälen. Sie hatten wöchentlich Lieblingskurse und solche, vor denen sie sich fürchteten. Und wie beängstigend es für sie war, auch nur daran zu denken, bei der Zwischenprüfung durchzufallen. Doch nach dem 24. Februar 2022 änderte sich für diese ukrainischen Studierenden alles. Klassenzimmer wurden zu Luftschutzbunkern und Schlachtfeldern. Während Russland versuchte, der Ukraine die Freiheit zu nehmen, übernahm nun der Mut die Kontrolle über ihr Leben. Sie sollten es auf brutale Weise verlieren - noch bevor sie ihre Unidiplome in den Händen halten konnten.

Die Ausstellung würdigt das Leben der jungen Menschen und ihren Kampf für das Überleben der Ukraine - und verleiht ihnen postum den akademischen Grad. Die Ausstellung ist bis zum 31. August im Einewelthaus Magdeburg in der Schellingstraße 3 bis 4 zu sehen. Besichtigungstermine können wochentags von 8 bis 18 Uhr unter info@agsa.de oder Tel. 0391/5371-200 angefragt werden.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es keine Karten mehr zu "Hennys kulinarische Insel" um 17 Uhr im Theater an der Angel in Zollstraße 19.