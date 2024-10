Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events in der Freizeit am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 21. Oktober 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Jazz mit Rick Hollander Quartet featuring Brian Levy im Forum Gestaltung

Am Montag, den 21. Oktober 2024, um 20 Uhr, tritt das Rick Hollander Quartet featuring Brian Levy im Rahmen der Konzertreihe „Jazz in der Kammer“ im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 auf. Die Band ist nach einer erfolgreichen Japantournee 2023 wieder in Europa unterwegs und bringt ihr Publikum mit einer einzigartigen Instrumentierung und einem unverkennbaren Stil zum Staunen. Unter dem Motto „Beauty is the Standard“ verbindet das Quartett klassische und moderne Elemente des Jazz in einer spannenden Mischung. Dabei präsentiert es eine Auswahl beliebter Melodien aus aller Welt, die auf überraschende Weise interpretiert werden.

Brian Levy, der Saxophonist und Flötist der Band, besticht durch sein außergewöhnliches technisches Können. Seine Spielweise verbindet große Virtuosität mit Sensibilität, und sein musikalischer Ausdruck ist von Ehrlichkeit und Intelligenz geprägt. Gitarrist Paul Brändle fügt dem Sound der Band eine besondere Note hinzu. Sein ausgeprägter Sinn für Harmonie und Melodie prägt das Klangbild, während seine ruhige und überlegte Herangehensweise einen reifen Charakter erkennen lässt.

Der italienische Bassist Giampaolo Laurentaci bringt eine starke rhythmische Basis und ein tiefes Verständnis der Jazztradition in die Band ein. Mit einem Master-Abschluss von renommierten Musikhochschulen in Groningen und Barcelona ist er eine souveräne und treibende Kraft innerhalb des Ensembles. Bandleader Rick Hollander sorgt sowohl am Schlagzeug als auch an der Steeldrum für den charakteristischen Sound des Quartetts. Seine breitgefächerten und zeitlosen Ideen formen das Gesamtbild der Musik. Durch sein vielfältiges Spiel fügt er dem Klang der Band sowohl feine als auch kraftvolle Linien hinzu.

„Unterm Tarnnetz der Sterne“ im Literaturhaus Magdeburg

„Unterm Tarnnetz der Sterne“ ist eine Lesung am 21. Oktober 2024 im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 übrschrieben. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Lesung startet um 19:00 Uhr. Angesichts der aktuellen Eskalationen der Kriege in der Ukraine, Gaza sowie des Konflikts zwischen Israel und dem Libanon, wird diese Veranstaltung ein literarisches Zeichen gegen das tägliche Sterben und die Aufrüstung setzen. Erinnerungen an den NATO-Doppelbeschluss 1979 und die Raketenstationierungen der Pershing II und SS-20 werden ebenso thematisiert.

In den Texten der Autoren wird der Zweite Weltkrieg aufgerufen, wie beispielsweise bei Holm Meyer, Peter Hoffmann und Antje Penk. Dorothea Iser präsentiert Auszüge aus ihrem Porträt über Oberstleutnant Bernd Domsgen aus Burg, während Dirk Bierbaß seine Zeit bei den Raketentruppen der NVA reflektiert. Cornelia Marks liest neben eigenen Gedichten auch Übersetzungen bosnischer Autoren. Reiner Bonack fängt die düstere Atmosphäre in knappen Zeilen ein, während Wahid Nader und Renate Sattler einen literarischen Bogen vom Nahen Osten bis zur Elbe spannen.

Naders Zeilen über Gaza sind ebenso eindrucksvoll wie Sattlers Gedicht „Famagusta“, das die Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufgreift. Christina Seidel gibt in „Meine Wünsche“ die Sicht eines ukrainischen Kindes wieder. Musikalisch wird die Lesung von Paul Bartsch begleitet, dessen Lieder, wie „Ermutigung“, zum Nachdenken über Menschlichkeit in schwierigen Zeiten anregen.

„Mosaik der Vielfalt“ - Vernissage in der Magdeburger Stadtbibliothek

Für den 21. Oktober 2024 lädt die Magdeburger Stadtbibliothek zum „Orientalischen Nachmittag“. Es handelt sich um die Vernissage der Ausstellung „Mosaik der Vielfalt“. Die Veranstaltung findet von 16 bis 19 Uhr am Breiten Weg 109 in Magdeburg statt. Mit Musik und Snacks wird die Enthüllung des Bildes gefeiert, eine Einführung in die orientalische Kunst sowie Hennabemalung gegeben.

Im Rahmen eines zweitägigen Workshops, geleitet vom Künstler Ammar Assali, ist dieses besondere Kunstwerk mit der Beteiligung vieler Mitwirkender entstanden. Die einzelnen Kacheln des Mosaiks symbolisieren die Vielfalt der Menschen und wurden zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt.

Die Ausstellung läuft bis 23. November. Geöffnet ist die Stadtbibliothek Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Chorprobe zum Mitsingen in Magdeburg

Am 21.10., von 18 bis 19.30 Uhr, trifft sich im Netzwerk Freie Kultur e.V. am Breiten Weg 30 der Community Chor. Dieser Chor richtet sich an alle, mit und ohne Chorerfahrung. In einer lockeren Atmosphäre werden Poplieder, Kanons und mehrstimmige Lieder gesungen.

Der Community Chor (Comchor) lädt dazu ein, aktiv mitzuwirken und das Gesangsprogramm mitzugestalten. Eine Schnupperstunde ist auf Spendenbasis (Richtwert 8€) möglich. Weiterer Termin für den Chor sind derund 28. Oktober 2024, jeweils von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er- und 1930er-Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. In der Woche darauf zieht die Veranstaltung ins Volksbad Buckau um.

Fahrt mit der Magdeburger Weißen Flotte

Die Möglichkeit, Magdeburg von der Elbseite kennenzulernen, bietet der Ausflug mit der Weißen Flotte. Die Schiffe legen am Petriförder ab.

Montags stehen von 11.15 bis 12.15 Uhr eine Stadtfahrt, von 13 bis 14.30 Uhr eine Fahrt nach Westerhüsen und von 15 bis 17.15 Uhr eine Fahrt nach Schönebeck auf dem Fahrplan. Über die Fahrten an den anderen Tagen gibt es Informationen bei der Weißen Flotte selber.

Für die Durchführung der Schifffahrten ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich. Bei Fahrten mit einer Dauer von bis zu einer Stunde müssen mindestens 10 voll zahlende Personen an Bord sein. Bei Fahrten ab einer Dauer von 1,5 Stunden ist eine Mindestanzahl von 20 voll zahlenden Personen notwendig. Die Tickets können am Tag der Fahrt direkt an Bord der Schiffe erworben werden, wobei auch Kartenzahlung möglich ist.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 18 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.

