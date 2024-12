6. JANUAR Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Ausgehen in Magdeburg: Veranstaltungen und Events am Montag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 6. Januar 2025, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Dschungelbuch" als Musical in der Magdeburger Getec-Arena

Am Montag, den 6. Januar 2025, um 15 Uhr, verwandelt sich die Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 in Magdeburg in einen lebendigen Urwald: Das energiegeladene Musical "Dschungelbuch" erzählt die abenteuerliche Geschichte von Mogli, dem mutigen Findelkind, das zwischen Tieren und Menschen seinen Platz in der Welt sucht. Basierend auf Rudyard Kiplings weltbekanntem Klassiker präsentiert das Theater Liberi eine moderne Inszenierung, die generationsübergreifend begeistert. Mogli und seine Freunde – der herzensgute Bär Balu, der weise Panther Baghira und das Wolfsrudel um Anführer Akela – nehmen das Publikum mit auf eine aufregende Reise voller Freundschaft, Mut und Herausforderungen.

Musikalisch bietet das Stück ein abwechslungsreiches Spektakel: von der groovenden Affenbande über Shir Khan als König des Rock 'n' Roll bis hin zu einem funkigen Finale. Mit eigens komponierten Musicalhits, mitreißenden Choreografien und viel Humor wird die Geschichte lebendig. Begleitet wird die Handlung von einem farbenfrohen Bühnenbild und aufwendigen Kostümen, die den Urwald in allen Facetten zum Leben erwecken.

Doch der Dschungel birgt nicht nur Spaß und Abenteuer: Der bedrohliche Tiger Shir Khan will das Menschenkind Mogli vertreiben, da er seine Machtposition in Gefahr sieht. Mogli beginnt zu hinterfragen, wo er wirklich hingehört. Während er aufregende Begegnungen mit einer ulkigen Geierbande, der geheimnisvollen Schlange Kaa und dem Mädchen mit der roten Blume hat, steht sein Leben im Dschungel endgültig auf dem Kopf. Das Musical vereint Spannung, Humor und große Emotionen und bietet ein Live-Erlebnis, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen fesselt.

"Sex und Kartoffeln" im Magdeburger Schauspielhaus

Am 6. Januar 2025 wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die Performance "Sex und Kartoffeln" von Cy Linke und Ensemble ihre Uraufführung. Publikum ab 16 Jahren lädt der Theaterabend zu einer unkonventionellen Auseinandersetzung mit zwei scheinbar unterschiedlichen Themen: Sex und Kartoffeln. Inspiriert von den Antworten auf die Fragen, woran Menschen denken, wenn sie an Sex oder Kartoffeln denken, entsteht ein Stück, das die Geschichten von über 100 Personen miteinander verwebt.

"Sex und Kartoffeln" hinterfragt, wie unterschiedlich Sexualität erlebt wird – als Experimentierfeld, als vertraute Selbstpflege oder als etwas, das Scham hervorruft. Das Ensemble wirft sich dabei in die unterschiedlichsten Rollen und konfrontiert das Publikum mit einem kaleidoskopischen Blick auf diese Themen. Die Kartoffel, die einst als gefährliches Gemüse in Europa galt, wird dabei zum Symbol für das Unvertraute und Verbannte, das dennoch oft mehr in sich trägt, als man denkt.

Der Abend ist eine Mischung aus kollektiver und persönlicher Erfahrung, die darauf abzielt, Sexualität als eine Quelle des Vergnügens und nicht als Tabu darzustellen. Ein humorvoller und nachdenklicher Theaterabend, der mit viel Energie und Spielwitz dazu anregt, die eigenen Vorstellungen von Sex und Selbstbestimmung zu hinterfragen.

Werke von Tschaikowski, van Beethoven und Turina in der Magdeburger Markuskirche

Am 6. Januar um 15.30 Uhr beginnt in die Markuskirche in der Magdeburger Heinrich-Zille-Straße 4 ein Konzert. In diesem Jahr wird das Trio aus Konzertmeister Yoichi Yamashita (Violine) und Maiko Shoji-Vogler (Cello) von der Magdeburgischen Philharmonie sowie Elena Kolesnitschenko (Klavier) auftreten. Das Trio wird Werke von Peter Iljitsch Tschaikowski, Ludwig van Beethoven und Joaquín Turina spielen.

Elena Kolesnitschenko, geboren 1981 im ukrainischen Charkiw, zeigte bereits im Kindesalter außergewöhnliche musikalische Begabung. Sie wurde am Moskauer Konservatorium ausgebildet und spielte schon im Alter von neun Jahren vor der Uno und im Vatikan. In Deutschland setzte sie ihr Studium an der Musikhochschule Hannover fort, wo sie sich besonders Ludwig van Beethoven widmete.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Auch, um nicht vor dem Terror zu kapitulieren, habe man sich trotz des Anschlags vom Weihnachtsmarkt entschlossen, die Vorstellungen zu geben.

Es erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

„Tourisma & Caravaning“ in der Messe Magdeburg

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ öffnet vom 4. bis 6. Januar in der Messe Magdeburg und auf dem Freigelände in der Tessenowstraße 9 zum 32. Mal ihre Tore. Die Messe richtet sich an alle Menschen aus Magdeburg und Umgebung, die sich für Reisen, Camping und Outdoor-Aktivitäten begeistern, und präsentiert eine breite Palette an Trends und Neuheiten aus den Bereichen Touristik, Camping & Caravaning sowie Fahrrad. Besucher können aktuelle Angebote und Inspirationen für die nächste Reise entdecken, die neuesten Entwicklungen bei Caravans und Campingausrüstung kennenlernen oder sich über E-Bikes und Outdoor-Sportprodukte informieren.

Ein Höhepunkt der Messe ist das umfangreiche Vortragsprogramm. Hier geben Reiseveranstalter und Experten Einblicke in Themen wie Kreuzfahrten, Rundreisen und Aktivurlaub. So stehen unter anderem Präsentationen zu Flusskreuzfahrten auf Europas beliebtesten Flüssen, Radreisen durch Dänemark und kulinarischen Reisen durch Südostasien auf dem Programm. Auch der Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen stellt seine touristischen Angebote vor. Für Spannung sorgt die tägliche Tombola, bei der Reise- und Sachpreise verlost werden. Neben Vorträgen zu Flugreisen innerhalb Europas, Busreisen und kleinen Kreuzfahrtschiffen gibt es weitere Einblicke in außergewöhnliche Reiseziele und Angebote.

An allen drei Tagen präsentiert Andreas Eller seine spannende Fahrradtour von Flensburg nach Kopenhagen, die er mit einem Lastenrad und Fahrradcamper unternommen hat. Anuschka Dinter-Mathei präsentiert an mehreren Tagen ihre Erfahrungen mit Dachzeltreisen und gibt wertvolle Tipps für Einsteiger. Außerdem berichtet sie über die faszinierenden Landschaften Islands, die malerische Region Cornwall und die Lavendelfelder Frankreichs. SKE-Reisen lädt täglich zu einem Vortrag über Kenia ein, der die aufregende Welt von Safari und afrikanischer Natur zum Leben erweckt. Fulong Tours stellt mehrfach Japan und Vietnam vor.

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ ist vom Sonnabend bis Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hunde können auf das Messegelände mitgebracht werden.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Dieses Mal ist Termin am 6.1. im Moritzhof am Moritzplatz 1.

Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster+ für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Swing ist ein Musikstil, der in den 1930er und 1940er Jahren in den USA populär wurde und eine der wichtigsten Formen des Jazz darstellt. Er zeichnet sich durch einen rhythmischen „Swing“-Groove aus, bei dem die Betonung auf den ungeraden Zählzeiten liegt, was den Musikstücken einen tanzbaren und dynamischen Charakter verleiht. Swingmusik wird oft von Big Bands gespielt, die eine Vielzahl von Instrumenten wie Trompeten, Posaunen, Klarinetten und Schlagzeug umfassen. Bekannte Musiker wie Duke Ellington, Benny Goodman und Count Basie prägten diesen Stil und machten ihn zu einem wichtigen Bestandteil der amerikanischen Kultur und Tanzszene.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Der Zoo Magdeburg konnte im Herbst erfolgreiche Nachzuchten verzeichnen. Im November erblickten unter anderem zwei Walliser Schwarznasenschafe das Licht der Welt, geboren am 3. und 30. November. Ebenfalls im November, am 10., schlüpfte eine Spaltenschildkröte. Im Oktober brachte der Zoo zwei Weißnacken-Moorantilopen zur Welt, die am 2. und 22. Oktober geboren wurden. Besonders ereignisreich war der September: Am 28. schlüpfte eine Spaltenschildkröte, während am 21. zwei Waldhundwelpen das Licht der Welt erblickten. Einige Tage zuvor, am 16. September, schlüpften drei Maskenkiebitze. Der Monat begann mit der Geburt von vier Zwergmangusten am 3. September.

Rundgänge in Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf mehr für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 und für "In einem tiefen, dunklen Wald" um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten zu haben.