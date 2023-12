Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 1. Januar 2024, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Museen öffnen am 1. Januar 2024 ausnahmsweise auch am Montag

Gesonderte Öffnungszeiten gelten über den Jahreswechsel in Magdeburger Museen. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 hat so am Sonntag geschlossen, dafür ist am Montag ab 13 Uhr geöffnet. Derzeit werden in der Einrichtung vier Sonderausstellungen gezeigt.

Das Kulturhistorische Museum – hier wird zurzeit eine Sonderausstellung über Puppen gezeigt – und das Naturkundemuseum mit einer Sonderausstellung zu Urzeitkrebsen haben am Sonntag geschlossen und diesen Montag außer der Reihe ab 10 Uhr geöffnet. Die beiden Museen befinden sich in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Das Technikmuseum kann ebenfalls am Sonntag nicht besichtigt werden – dafür aber am Montag von 10 bis 17 Uhr. Diese Einrichtung sitzt in der Dodendorfer Straße 65. Lichterwelt: Die Magdeburger Lichterwelt ist unter anderem mit ihren Großskulpturen auf dem Domplatz einen Ausflug wert. Dort gibt es auch eine Versorgung mit Snacks und Getränken.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Ausnahme ist aber der Silvestertag an diesem Sonntag, an dem nur bis 13 Uhr geöffnet ist.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Weihnachtszirkus in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Nur noch einzelne Restkarten waren zum Redaktionsschluss für das Neujahrskonzert am Montag um 14.30 und 18.30 Uhr verfügbar.