Magdeburg - Ein Mitsingkonzert, Buchkunst, eine Wanderung, Theater, Literatur, Geschichte und Livemusik zum Swing - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 4. Dezember 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

„Männerschnupfen 2“ bei den Musical MY Youngstars in Magdeburg

Im ersten Teil von Männerschnupfen haben sich die Protagonisten ausführlich über das Thema, warum leiden Männer immer mehr als Frauen, wenn sie krank sind, beschäftigt. Dieser Frage gehen sie in unserem Stück „Männerschnupfen 2“ natürlich weiter nach. Denn „Männerschnupfen“ ist ein Paradebeispiel für das vermeintliche Unverständnis zwischen Mann und Frau. Viele Alltägliche Missverständnisse werden auf die Schippe genommen und die „Schwiegermutti“ darf dieses Mal auch nicht fehlen.

Peter Buchenau und Marie Matthäus erzählen nach Comedy Art wie schön eine Ehe ist und wie wunderbar es ist wenn auch noch die Schwiegermutter zu Besuch kommt. Wird Peter Buchenau den Männerschnupfen und den Besuch der Schwiegermutter überleben?

Antworten gibt es am 4. Dezember und am 8. Januar jeweils um 20.02 Uhr in der Musical MY Youngstars Magdeburg in der Halberstädter Straße 189. Eintrittskarten gibt es auch bei Biberticket.

Lesung: Intel-Blog mit Herbert Beesten in der Magdeburger Stadtbibliothek

Diesen Montag findet die letzte Lesung in 2023 aus dem Intel-Blog von Herbert Karl von Beesten statt. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek. Es war mittlerweile schon fast eine Tradition, wenn am ersten Montag im Monat in der Stadtbibliothek am Breiten Weg Herbert Karl von Beesten Auszüge aus seinem Industriekultur-Blog liest.

Wenn man genau hinschaut, steckt in dem Wort „Industriekultur“ auch die Buchstabenreihung „Intel“. „Welch ein Zufall!“, so der Magdeburger Autor. Seit Januar 2023 geht er dem Phänomen nach und berichtet bislang auf rund 100 Seiten von seinen Exkursionen, Gesprächen und Betrachtungen. Dabei nutzt er literarische Genres wie die Dokumentation, Fiktion, Parabel, Glosse, Erzählung und Satire, die aber immer den gleichen Hintergrund – die Intel-Ansiedlung - haben. Nicht immer ernst, lässt er auch seinen Visionen fantasievoll freien Lauf.

So wird es am Montag ein Rückblick geben. Da ist der „Temponaut“ in seiner Stadtfelder Zeitschleuse, der Gastbeitrag „Nur die Paranoiden überleben“, in der Parabel „Alnus cordata“ erfährt man von Schwierigkeiten eines alternden Schwermaschinenbau-Ingenieurs mit den Veränderungen durch Intel. Aber es gibt auch sachliche Abhandlungen über die „Wasserfrage“ und wie sich eine Stadtplanerin im Jahr 2032 die nächsten zehn Jahre in Magdeburg vorstellt. Nach der Lesung besteht die Gelegenheit, mit Herbert Karl von Beesten über die Hintergründe und Entstehung der Blog-Inhalte ins Gespräch zu kommen. Der Blog ist online zu finden.

Die Lesung zum Intel-Blog beginnt diesen Montag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109.

Weihnachtssingen mit Ventura Fox

Ein Weihnachtssingen mit Ventura Fox steht am Montag in Magdeburg auf dem Programm. Start ist um 19.30 Uhr im Kabarett "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

"Die Lieblingsband steht auf der Bühne, die Weihnachtssongs hängen im Raum. Sei dabei, singe mit, mit Freunden am Tisch oder im Rampenlicht mit eigenem Mikrophon", so die Ankündigung.

Blick ins Magdeburger Stasi-Archiv

Diesen Monat bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg eine öffentliche Archivführung an. Beim Rundgang können sich Besucherinnen und Besucher ein Bild vom Umfang und Art der Überlieferung der Staatsicherheit im ehemaligen Bezirk Magdeburg machen. Beschäftigte des Archivs erläutern den Inhalt und die Struktur der Stasi-Unterlagen. Ausstellungsmaterial und der Einblick in Beispielakten Inoffizieller Mitarbeiter und Betroffener vermitteln ein Bild von der Arbeitsweise der Staatssicherheit.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg befindet sich in der Georg-Kaiser-Straße 7. Beginn ist um 17 Uhr.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Vorstellungen sind am 4. und vom 11. bis 14. und vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, am 5., 8. und 15. Dezember um 9 Uhr sowie am 9. und 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Die "Schönsten Deutschen Bücher" werden in der Magdeburger Hochschulbibliothek gezeigt

Im Wettbewerb der "Schönsten Deutschen Bücher" wählten zwei Jurys in einem aufwendigen Verfahren die 25 Schönsten Bücher des Jahres aus. 14 Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Titel. Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Derzeit können die Prämierten in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 besichtigt und eingehend unter die Lupe genommen werden. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 zu den Bibliotheksöffnungszeiten zugänglich. Geöffnet hat Bibliothek in der Vorlesungszeit Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr.

Wanderung um den Barleber See

"Rund um den Barleber See" ist eine Wanderung der Wanderfreunde am Montag überschrieben. Die Strecke beträgt zehn Kilometer.

Treffpunkt ist die Straßenbahnendstelle Barleber See. Los geht's um 10 Uhr.

Videoexpo Magdeburg im Magdeburger Opernhaus

Die Videoexpo Magdeburg ist ein Kurzfilmfestival von Studierenden für Studierende. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vor 22 Jahren von Winfried Marotzki von der Fakultät für Humanwissenschaften an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und findet seither jährlich statt. Finale für dieses Jahr ist diesen Montag um 19 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Nominiert sind in diesem Jahr acht Filme. Sie heißen „Sein ein Mann“, „Druck“, „The Lucky One“, „Outro“, „Unter Kontrolle“, „Kaffeepause“, „Fatigue“ und „The Social Media Dilemma“.

Swing im Volksbad Buckau im Magdeburger Moritzhof

Im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz findet diesen Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter.

Dieses Mal wird auch Livemusik geboten: Inspiriert von den wilden, heißen Klängen des Harlem und Chicago Jazz der 1930er/40er Jahre haben sich The Big Five als Berlins authentischstes Swing-Combo etabliert. Mit einer treibenden Rhythmussektion, einer feurigen Horn-Frontline und dynamischen Song-Arrangements taucht diese internationale Band tief in das weniger bekannte Repertoire des goldenen Swing-Zeitalters ein und legt einen starken Schwerpunkt auf Originalkompositionen.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.