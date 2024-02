Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Montag

Bis 26.2. läuft die Ausstellung "1700 Jahr jüdisches Leben in Deutschland" im Forum Gestaltung in Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 19. Februar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Finissage zu Ausstellung über jüdisches Leben

Mit einer Finissage wird am 26.2. die Ausstellung "Menschen, Bilder Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" im Forum Gestaltung abgeschlossen. Zum Abschluss stehen ab 16 Uhr Filme, Texte und Gespräche auf dem Programm.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen bedeutende und weniger bekannte Persönlichkeiten, die mit ihren Biografien und Lebenswegen markante Ereignisse und Epochen jüdischer Geschichte in Deutschland widerspiegeln. In den Themen „Recht und Unrecht“, „Leben und Miteinander“, „Religion und Geistesgeschichte“ sowie „Kunst und Kultur“ werden die 1700-jährige Geschichte und Geistesgeschichte des Judentums in Deutschland erfahrbar.

Bis zur Finissage ist die Ausstellung Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Forum Gestaltung befindet sich in der Brandenburger Straße 10.

Offene Bühne im Magdeburger Schauspielhaus

In der Spielzeit 22/23 hat das Theater Magdeburg an acht Abenden insgesamt 101 Musiker aus Magdeburg und Umgebung auf der offenen Bühne im Schauspilhaus präsentiert. Den Rahmen bildet die Reihe "Kerben". In dieser Spielzeit knüpft das Theater mit mehreren Terminen daran an. Die nächsten Termine sind am 26.2. und am 22.4. Beginn ist jeweils im 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Der Eintritt ist frei.

In der Einladung heißt es: "Der Saal beginnt zu klingen, wenn sich bekannte Gesichter mit unbekannten Gesichtern die Bühne im Kasino teilen. Die Stimmung sprudelt, der Schaumwein perlt – denn hier muss alles und nichts kann!" Wer auf der Bühne mitwirken möchte, kann die Moderatorinnen ansprechen oder sich per E-Mail unter kerben@theater-magdeburg.de melden.

Interessengemeinschaft Altes Magdeburg lädt in die Stadtbibliothek

Einmal im Monat trifft sich die Interessengemeinschaft Altes Magdeburg montags, 16 Uhr im Arbeitsraum der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 in der 3. Etage. Nächster Termin ist der 26.2.

Bei dem Treffen geht es darum, Fotos von Ansichten des einstigen Magdeburgs zu sichten, zu dokumentieren und zu archivieren. Interessenten und weitere Mitwirkende sind herzlich willkommen.

"Green Border" im Magdeburger Moritzhof

Der Film "Green Border" von Agnieszka Holland wird derzeit im Moritzhof auf dem Moritzplatz gezeigt. Im Original mit deutschem Untertitel wird der Film am 26.2. um 17 Uhr und am 4.3. um 16 Uhr gezeigt. Die synchronisierte Fassung läuft am 22. und 27.2. um 19 Uhr, am 24.2. und 2. und 5.3. um 19.30 Uhr, am 29.2. um 16.30 Uhr, am 1.3. um 17.45 Uhr und am 2.2. um 18.30 Uhr.

Erzählt wird eine Geschichte aus dem Jahr 2021. Angelockt von den Versprechungen des belarussischen Diktators Lukaschenko, haben Bashir und Amina mit ihrer syrischen Familie wie viele andere Geflüchtete den Flug nach Minsk gebucht, um von dort über die grüne Grenze nach Polen und dann zu ihren Verwandten in Schweden zu gelangen. Doch die Verheißung wird zur Falle.

"Johannes Hegenbarth und seine Digedags" in der Stadtteilbibliothek Florapark

Jahrzehntelang war er einer der bekanntesten Männer der DDR: Hannes Hegen, so nannte sich Johannes Hegenbarth als Comic-Zeichner. Die Digedags, seine Comicfiguren, genießen Kult-Status. Die drei Kobolde Dig, Dag und Digedag führten ihre Leser durch die gesamte Erdgeschichte. In seiner Ausstellung möchte Thomas Klettke einige Kindheitserinnerungen zurückbringen.

Gezeigt werde die Exponate bis zum 2. März in der Stadtteilbibliothek Flora-Park. Diese sitzt im Olvenstedter Graseweg 37. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr.

Kunst im Magdeburger Allee-Center

Unter dem Motto "Die leichteste Art, der Kunst zu begegnen" stellen Berufskünstler vom 19.2. bis 9.3.2024 mitten in der Ladenstraße des Allee-Centers ihre Kunst zur Schau. Hier haben sie die Möglichkeit, ihre Werke täglich tausenden Menschen zu zeigen. Es stellen Thomas Andrée, Ulrike Basner, Ondine Frochaux, Mariella Gänsewig, Rebecca Hilser, Diana Hoding, E. Kiseleva-Arendt, Stephan Klaube, Alina Kloka, Gabriele Krüger, Christoph Kunz, Christin Küster, Heike Küttner, Katja Müller, NUKAS, Zhana V. Nedelcheva, Frank Sparfeldt und Katrin Zickler aus.

Auch in diesem Jahr werden erneut drei Kunstpreise verliehen. Über zwei davon entscheiden Experten in einer Jury. Der dritte ist ein Publikumspreis, über den ausschließlich die Besucher der Ausstellung abstimmen. Die Abgabe der Stimme erfolgt in Form einer Wahlkarte, die man an der Kundeninformation des Allee-Centers oder im Ausstellungsbereich erhält.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen.

„Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Rundgang durch den Magdeburger Zoo

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Neben den geführten Touren gibt es in der Stadt zahlreiche Tafeln, die auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen.