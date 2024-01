Stasi-Unterlagen sind am Montag in Magdeburg Thema.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 8. Januar 2024, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Führung im Stasi-Archiv Magdeburg

Eine Führung durch das Archiv und eine Bürgerberatung bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7 am 8. Januar um 17 Uhr an. Besucher können einen Blick in die Akten- und Karteisäle werfen, sich ein Bild von Ausmaß und Art der Überlieferung machen und erfahren, wie das Stasi-Unterlagen-Archiv heute mit den Unterlagen arbeitet, so die Organisatoren.

Außerdem kann man sich über einen Antrag auf Akteneinsicht informieren. Noch bis zum 26. April zeigt das Archiv die Ausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Der Moritzhof steht diesen Montag im Zeichen des Swings. Der Montagsswing beginnt am 8. Januar ab 19.30 Uhr im Moritzplatz 1. Zunächst findet ein Taster- und Schnupperkurs für alle Tanzneulinge und diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, statt. Dabei werden Grundschritte und einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht es dann für die Swing-Fans über zum freien Training und dem Social Dance. Die Veranstaltung wird vom Verein Swing39 in Zusammenarbeit mit dem Kulturkombinat organisiert.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstanden ist. Durch rhythmische Betonungen, improvisierte Soli und mitreißende Melodien vereint der Swing Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebhafte Sound hat eine ganze Generation von Tänzern zu charakteristischen Bewegungen wie dem Lindy Hop inspiriert. Swing erfreute sich in den Ballrooms der damaligen Zeit großer Beliebtheit und entwickelte sich zu einem kulturellen Phänomen. Bis heute lebt der Swing weiter.

Museen öffnen am 1. Januar 2024 ausnahmsweise auch am Montag

Gesonderte Öffnungszeiten gelten über den Jahreswechsel in Magdeburger Museen. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 hat so am Sonntag geschlossen, dafür ist am Montag ab 13 Uhr geöffnet. Derzeit werden in der Einrichtung vier Sonderausstellungen gezeigt.

Das Kulturhistorische Museum – hier wird zurzeit eine Sonderausstellung über Puppen gezeigt – und das Naturkundemuseum mit einer Sonderausstellung zu Urzeitkrebsen haben am Sonntag geschlossen und diesen Montag außer der Reihe ab 10 Uhr geöffnet. Die beiden Museen befinden sich in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Das Technikmuseum kann ebenfalls am Sonntag nicht besichtigt werden – dafür aber am Montag von 10 bis 17 Uhr. Diese Einrichtung sitzt in der Dodendorfer Straße 65. Lichterwelt: Die Magdeburger Lichterwelt ist unter anderem mit ihren Großskulpturen auf dem Domplatz einen Ausflug wert. Dort gibt es auch eine Versorgung mit Snacks und Getränken.

Besuch im Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark auf dem Gelände der Bundesgartenschau 1999 auf dem Cracauer Anger im Stadtteil Herrenkrug hat bis Februar von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Saison ist der Eintritt bis einschließlich Februar frei. Von den Einrichtungen auf dem Gelände hat derzeit jedoch allein das Schmetterlingshaus geöffnet, in dem den Besuchern tropische Schmetterlinge und einige weitere Tiere gezeigt werden.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Nur noch einzelne Restkarten waren zum Redaktionsschluss für das Neujahrskonzert am Montag um 14.30 und 18.30 Uhr verfügbar.