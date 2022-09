Waldbrand im Harz weiter außer Kontrolle: Die aktuelle Lage am Brocken

Quedlinburg/DUR/MZ/VS – Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen unterhalb des Brockenplateaus weiterhin gegen den Waldbrand im Harz. Seit Samstag brennt es hier. Am Montagmittag waren die Flammen weiter nicht unter Kontrolle.

Der Einsatz zeige aber erste Wirkung, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagmittag. "Das Ziel ist für heute, das Feuer zu fixieren, dafür zu sorgen, dass es sich nicht weiter ausbreitet."

Großbrand am Brocken: Wind erschwert Löscharbeiten im Harz

Noch immer sind mehrere Rauchsäulen zu sehen, die laut Augenzeugen aber langsam schwächer werden. Der Landkreissprecher sagte, der Wind erschwere es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Mit dem massiven Einsatz der Hubschrauber und Löschflugzeuge werde dagegen gearbeitet. Noch sei nicht abzusehen, wann der Brand gelöscht werden kann.

Insgesamt brannten bisher rund 150 Hektar Wald, teilte das Landratsamt des Landkreises Harz im sachsen-anhaltischen Halberstadt in der Nacht zum Montag mit. Die Feuerwehr ist rund um die Uhr im Einsatz.

Großer Waldbrand unterhalb des Brocken: Hubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz

Seit dem Wochenende sind fünf Löschhubschrauber im Dauereinsatz, drei weitere Löschhubschrauber wurden erwartet. Zudem sollten zwei Löschflugzeuge aus Italien am Montag erstmals bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden. Der Concordiasee im Harzvorland zwischen Quedlinburg und Aschersleben wurde am Montagmorgen für den öffentlichen Verkehr gesperrt, damit die Flugzeuge Löschwasser aufnehmen können.

In diesen Minuten beginnt die Löschaktion der zwei italienischen Löschflugzeuge, die sich gestern von Rom aus auf den Weg in Richtung #Harz gemacht haben. Am #Concordiasee nehmen sie jeweils 6000 Liter Wasser auf, um es über dem #Waldbrand am #Brocken abzuwerfen. Herzlichen Dank! pic.twitter.com/SbyKGot0Lz — Sven Schulze (@schulzeeuropa) September 5, 2022

Zur Koordinierung des Löscheinsatzes wurde eine zweite technische Einsatzleitung aus Goslar eingerichtet. Bundespolizei und Bundeswehr unterstützen laut Kreisverwaltung mit mobilen Tankstellen für die Betankung der Luftfahrzeuge. Die Feuerwehr Braunschweig und der Flughafen Braunschweig betanken die Löschflugzeuge.

Großbrand am Brocken: Harzwasserwerke geben Talsperren zum Betanken frei

Auch die Oker- und Odertalsperre sind zum Betanken von Löschhubschraubern freigegeben worden. „Aktuell fliegen vier bis fünf Löschhubschrauber die Okertalsperre an, da diese näher zum Brandgebiet liegt“, teilten die Harzwasserwerke am Montag mit. „Unsere Mitarbeiter haben die Wasserfläche bereits am Wochenende geräumt und überwachen die Entnahme“, sagte Unternehmenssprecherin Marie Kleine.

Großbrand am Brocken: Einsatzkräfte hoffen auf Regen

Im Kampf gegen den Großbrand im Harz hoffen die Einsatzkräfte auch auf Wetter-Hilfe. Die Meteorologen haben für die kommenden Tage im Harz Regen vorhergesagt. Allerdings sind auch Gewitter möglich, die Hubschrauber und Flugzeuge ausbremsen könnten.

Großbrand am Brocken: Wo genau brennt es am Brocken?

Das Feuer war am Samstag gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof in einem schwer zugänglichen Gebiet unterhalb des Brockens ausgebrochen. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz.

Wanderer und Besucher wurden in Sicherheit gebracht, das Brockenplateau und der unmittelbare Bereich um den Berg wurden gesperrt. Der Landkreis rief am Sonntag den Katastrophenfall aus. Die Flammen griffen auch auf ein Moorgebiet über.

Großbrand am Brocken: Wo brennt der Harz?

Zumindest an einer anderen Front konnte die Feuerwehr am Montag Entwarnung geben: Der zweite Großbrand am Auerberg bei Schwenda im Südharz ist gelöscht. Bei dem Feuer, das auf bis zu 80 Hektar ausgebrochen war, hatte die Feuerwehr rund 150 Einsatzkräfte vor Ort.

Erst vor knapp drei Wochen war im Nationalpark Harz nahe Schierke ein Feuer ausgebrochen, das von mehr als Hundert Einsatzkräften über mehrere Tage aufwändig bekämpft werden musste.

Großbrand am Brocken: Gebiet für Feuerwehr kaum zugänglich

Die Löscharbeiten beim Großbrand im Harz werden vor allem durch das Gelände erschwert. Der Oberharz und damit der Nationalpark ist geprägt von toten Fichten.

Die von den Menschen angelegte Monokultur ist ein grundlegendes Problem des rund 250 Quadratkilometer großen Nationalparks Harz.

Rund 80 Prozent des Baumbestandes ist Fichte. Davon wiederum seien fast 90 Prozent abgestorben, sagte kürzlich Nationalparkleiter Roland Pietsch. Schädlinge wie der Borkenkäfer, Trockenheit, starke Stürme gehören zu den Gründen. Erste Politiker stellen daher den Nationalpark in Frage.