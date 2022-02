Magdeburg/DUR/it/dpa/ms - Der Deutsche Wetterdienst hat für fast das ganze Bundesland die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgerufen. Für den Brocken gilt sogar die höchste Warnstufe.

Im Stadtgebiet von Magdeburg kommt es zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zwischen der Otto-von-Guericke-Straße und dem Kreisverkehr des Universitätsplatzes sind mehrere Bäume umgestürzt.

Auch die B27 zwischen Elend und Abzweig Elbingerode ist vollgesperrt, da mehrere Bäume umgestürzt sind.

Der Sturm sorgte am Donnerstagmorgen in Sachsen-Anhalt mit Beginn des Berufsverkehrs für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Nach und nach melden Fahrzeugführer blockierte Straßen. So musste die Feuerwehr im Landkreis Börde gegen vier Uhr ausrücken, um einen umgestürzten Baum von der L43 zwischen Behnsdorf und Flechtingen zu räumen. Ein Lkw-Fahrer hatte die Polizei alarmiert und kam mit seinem Sattelzug noch rechtzeitig zum Stehen.

Ein Baum blockierte am frühen Donnerstagmorgen die Landstraße zwischen Behnsdorf und Flechtingen. Foto: Matthias Strauß

Kaum waren die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Flechtingen nach ihrem Einsatz wieder in ihrem Geräthaus angekommen, heulten erneut die Sirenen. Kurz nach 5 Uhr krachte erneut ein Baum auf die vielbefahrene Landstraße 25 in Richtung Altenhausen. Auch hier hatten die Autofahrer großes Glück, dass niemand zu Schaden kam.

Deutsche Bahn stellt Zugverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn teilt auf ihrer Webseite mit, dass es aufgrund des Sturmtiefs bundesweit zu Verspätungen und Zugausfällen kommen kann. Am Donnerstagmorgen wurde bereits wegen des Sturms der Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein eingestellt. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen mitteilt. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Die Tickets im Fernverkehr bleiben entweder nach dem Ende des Sturms sieben Tage gültig oder können samt Sitzplatzreservierung kostenfrei storniert werden.

Sachsen-Anhalts Polizei sowie die Landesregierung riefen die Bürger zu Vorsicht auf. „Bitte vermeiden Sie unnötige Wege und bleiben Sie, wenn möglich zu Hause. Das gilt insbesondere für den Harz. Achten Sie auch auf Ihre Mitmenschen und informieren Sie sich über die aktuelle Lage“, so Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Wie schwer wird der Sturm in Sachsen-Anhalt?

Ab Mittwochabend 22 Uhr gilt in ganz Sachsen-Anhalt die zweithöchste Unwetterwarnstufe, auf dem Brocken sogar die höchste Warnstufe. Im Tiefland rechnen die Experten mit Böen von bis zu 120 Km/h, das ist Windstärke 12. Auf dem Brocken sind sogar bis zu 160 Km/h möglich.

Die Unwetterwarnung gilt vorerst bis zum Donnerstagabend.

Wird sich das Wetter ab Donnerstagabend normalisieren?

Nein, die Experten geben danach keine Entwarnung, denn das nächste Sturmtief folgt direkt und könnte sogar noch schlimmer werden. Von Freitagabend bis Samstagmorgen gilt eine weitere Unwetter-Vorwarnung mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Km/h im Flachland und bis zu 170 Km/h auf dem Brocken.

Erste Schließungen und Absagen durch den Sturm

Welche Auswirkungen kann der Sturm haben?

Landesregierung und Feuerwehr raten dringend, zu Hause zu bleiben wenn möglich und vor allem unnötige Wege zu vermeiden. Bei Windgeschwindigkeiten über 100 Km/h können Hausdächer beschädigt werden und Dachziegel nach unten stürzen. Zudem besteht die Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen.

Auch auf Straßen und im Nahverkehr muss mit Problemen gerechnet werden. Vor allem Lkw sind durch ihre große Fläche windanfällig, in den Städten könnten vor allem umstürzende Äste eine Gefahr für den Straßenverkehr und für Straßenbahn-Oberleitungen werden.

Feuerwehren in Sachsen-Anhalt bereiten sich auf mehr Einsätze vor

Sachsen-Anhalts Feuerwehren stellen sich angesichts angekündigter Sturmböen am Donnerstag auf eine deutliche Mehrbelastung ein. „Fakt ist, dass wir unsere Einsatzbereitschaft noch mal überprüfen, die Gerätschaften werden noch mal gecheckt“, sagte der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, am Mittwoch.

„Wir sind ja sturmerprobt“, sagte Lohse mit Blick auf eine ganze Reihe von Sturmeinsätzen in den vergangenen Monaten. Die potenziellen Gefahren durch den Sturm hingen von der Windgeschwindigkeit, aber auch von der Richtung, aus der der Wind kommt, ab. Der Harz sei beispielsweise von der westlichen Seite etwas geschützt, erklärte Lohse. „Wir hatten Sturmlagen mit weniger Windgeschwindigkeiten, aber größeren Schäden, und es gab auch höhere Windgeschwindigkeiten mit geringen Schäden.“

Eigenheimbesitzer sollten am Nachmittag einen Kontrollgang durch den Garten machen, riet Lohse. „Alles was an Grills, Gartenmöbeln oder an anderen Sachen abgestellt wurde, sollte man besser befestigen oder reinbringen.“ Gewerbetreibende sollten Werbetafeln entsprechend sichern oder abnehmen. „Wenn man es vorher in Ruhe abnehmen kann, hilft das in jedem Fall.“

Experten warnen: Wälder nicht betreten

Experten warnen dringend davor, während des Sturmes und auch danach die Wälder zu betreten. Das Risiko herabfallender Äste und umstürzender Bäume ist deutlich größer als gewöhnlich.

Erhöhte Hochwassergefahr an Bode und Ilse

Aufgrund der teils schon frühlingshaften Temperaturen hat im Bergland Tauweter eingesetzt. Es gilt daher eine Hochwasserwarnung in der Nähe der Bode, ihrer Nebenflüsse und der Ilse.