Vier-Tage-Woche bis geänderte Öffnungszeiten: Das könnte auf Schüler in Sachsen-Anhalt zukommen

Halle (Saale)/DUR/ymü - Vier-Tage-Woche, kürze Schulstunden, Abschaffung des Tafelwerks: Auf die rund 200.000 Schüler in Sachsen-Anhalt könnten in den nächsten Jahren zahlreiche Änderungen zukommen. Einige sind beschlossen, andere in Planung. Hier finden Sie einen Überblick über Mitteilungen aus dem Bildungsministerium Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhalt schafft Tafelwerk in Schulen ab

Ab 2025 ist das Tafelwerk in Prüfungen in Sachsen-Anhalt nicht mehr zugelassen. Neue Formelsammlungen sollen es ersetzen. Vieles ist dabei bislang unklar - so zum Beispiel, welche Fächer eine eigene Sammlung erhalten. Die Gewerkschaft GEW kritisiert die Pläne. (Stand 21. September 2022)

Schließen Grundschulen in Sachsen-Anhalt bald früher?

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) denkt darüber nach, die verlässlichen Öffnungszeiten in Grundschulen in Sachsen-Anhalt zu reduzieren. Bisher sind fünfeinhalb Stunden vorgesehen. Einige Schulen könnten das nicht mehr gewährleisten. (21. September 2022)

Gibt es bald Islamunterricht an Sachsen-Anhalts Schulen?

In Hessen gibt es seit Jahren Streit über Islamunterricht an den Schulen des Bundeslandes. Wie sieht die Situation in Sachsen-Anhalt aus? (Stand 26. Juli 2022)

Sachsen-Anhalt vergisst einen Ferientag

Für viele Kinder auch in Sachsen-Anhalt sind die Ferien das Beste an der Schule. Das Magdeburger Bildungsministerium hat ihnen jetzt einen Tag zu wenig bewilligt. Das war die Lösung. (Stand 22. Juli 2022)

Pilotprojekt: Vier-Tage-Woche für Schüler in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt will in diesem Schuljahr an einem Dutzend Schulen ein Modell mit vier Präsenz-Unterrichtstagen pro Woche und einem Tag fürs Distanzlernen oder praktische Tage in Unternehmen erproben. (Stand: 8. Juli 2022)

40 statt 45 Minuten: Warum Sachsen-Anhalt die Schulstunden verkürzen will

Sachsen-Anhalts Regierungsparteien stellen die seit mehr als 100 Jahren übliche Schulstunden-Dauer von 45 Minuten in Frage. Als Reaktion auf den Lehrermangel sollen Schulen künftig entscheiden dürfen, nur noch 40 Minuten zu unterrichten.